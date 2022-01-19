Защита Порошенко обжаловала решение суда об аресте имущества

Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обжаловала решение суда об аресте его имущества по делу о госизмене. Об этом в среду, 19 января, рассказал адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

«Подали апелляционную жалобу», — сообщил он агентству «Украинские новости».

Головань добавил, что жалоба была подана в Киевский апелляционный суд, при этом не уточнил, когда именно это произошло.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко.

Политик прилетел 17 января на судебное заседание в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Избрание меры пресечения бывшему президенту Украины перенесли на 19 января. Заседание состоится в 14:00 (15:00 мск).

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.