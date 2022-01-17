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Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января

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Избрание меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января. По информации телеканала «Прямой», заседание перенесли на 14:00 (15:00 мск).

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Ранее сообщалось об ухудшении самочувствия судьи, рассматривающего меру пресечения для экс-президента страны. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов рассказал «Известиям», что всех вызвали в зал для оглашения решения. Присутствовали и Петр Порошенко, и депутаты, и прокуроры. После этого сообщили, что судья не в состоянии огласить принятое решение — «то, что он сам написал или ему продиктовали», потому что ему стало плохо. В суд вызвали скорую.

Как стало известно позднее, судья не появлялся на заседании в течение пяти часов.

Порошенко является фигурантом дела о госизмене, меру пресечения по которому в понедельник выносит Печерский суд Киева. Политик прилетел в этот день в Киев из Польши.

В аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.

В ходе заседания прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца по делу о госизмене, предусмотрев возможность внесения залога в $35,7 млн. Также обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря 2021 года ГБР страны. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Однако в момент, когда сотрудники ГБР вручали Порошенко повестку по делу, политик проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться на Украину в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

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