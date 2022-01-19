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Операторы прокомментировали информацию о повышении цен архивных тарифов

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Оператор сотовой связи МТС поменяет около 25% от всех массовых тарифов. Об этом сообщил «Известиям» его представитель Алексей Меркутов в среду, 19 января.

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Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники писали, что скоро работающая под брендом «Билайн» компания «Вымпелком» поднимет на 10% цены архивных тарифных планов. С февраля повышение цен ожидает и абонентов «Мегафона».

В МТС еще в начале января уведомили абонентов о росте стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. Меркутов рассказал «Известиям», что абонентов предупредили об изменениях «заранее и в максимально развернутом формате», чтобы они могли выбрать — остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований», — объяснил он.

В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что рассматривают возможность изменения цен на часть архивных тарифов. Абонентов предупредят заранее и предоставят возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана.

В «Мегафоне» и Tele2 отказались от комментариев.

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