Сотовые операторы поднимут цены на старые тарифы до 10%

Компания «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время поднимет на 10% стоимость архивных тарифных планов. С февраля также повысит цены «Мегафон». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке связи в среду, 19 января.

МТС в начале января уведомил абонентов о росте стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили изданию, что рассматривают возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. Там заявили, что заранее предупредят абонентов и предоставят возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. Сейчас у компании около 40 архивных тарифов стоимостью от 650 до 2,5 тыс. рублей в месяц.

В МТС рассказали, что при повышении цен предоставляли выбор: остаться на действующем тарифе или перейти на другой. Там добавили, что изменение цен связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, повышением стоимости на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков. В компании ссылаются на требования регулятора: предписания «закона Яровой» по хранению данных и другие, требующие дополнительных расходов.

В «Мегаaоне» и Tele2 отказались от комментариев.

В конце декабря сообщалось, что тарифы на сотовую связь могут повысить на 8–10% в начале 2022 года. Об этом рассказали «Известиям» два человека, знакомые с менеджерами мобильных операторов. Источник, близкий к одному из операторов, говорил, что повышение может оказаться не таким заметным — в районе 6%. Вопрос о росте тарифов обсуждается, хотя окончательное решение еще не утверждено, рассказывает источник, близкий к другому оператору.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечал, что 2021 год прошел без заметных скачков цен на сотовую связь в том числе потому, что сотовые компании хотели дать абонентам передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока клиентов.