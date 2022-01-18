Омбудсмен призвала к особому контролю за освободившимися педофилами

Требуется контроль за педофилами после их освобождения. Об этом заявила во вторник, 18 января, в ходе беседы с журналистами уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Поправки предложено внести в ст. УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

«Институт уполномоченного очень поддерживает этот законопроект. Мы понимаем, что ужесточение наказания для педофилов — это необходимая вещь. И в рамках последних событий, которые потрясли всю страну, — то, что произошло в Костроме, — это то, что даст уверенность семьям спокойно воспитывать своих детей», — сказала детский омбудсмен.

В то же время Львова-Белова добавила, что для контроля за педофилами необходимы сопроводительные меры: должен быть мониторинг тех, кто освободился. По ее словам, это особый контроль силовых органов.

«Это должна быть комплексная работа. И одним законопроектом, наверное, в целом мы улучшим ситуацию, но нужны дополнительные наработки», — уточнила детский омбудсмен.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что исправительные колонии не перевоспитывают педофилов, в результате происходят рецидивы.

В Костроме 4 января произошло убийство пятилетней девочки. Ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды в Костроме. Оттуда его забрали двое мужчин и скрылись. В поисках девочки участвовали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, правоохранители, добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Подозреваемых и тело ребенка позднее обнаружили в одном из общежитий города. Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Один из подозреваемых, признавшихся в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Второй был судим за кражу денег с банковского счета. 6 января подозреваемые были арестованы на два месяца. Обвинение им предъявили 12 января.