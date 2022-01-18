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ГД приняла в III чтении закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Государственная дума на заседании во вторник, 18 января, приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Соответствующая информация следует из системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

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Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

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