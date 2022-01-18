Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом 18 января сообщают экстренные службы.

Воздушное судно направлялось в поселок Варандей. Вертолет не смог добраться до площадки из-за сильной снежной бури. Он совершил жесткую посадку в снег, в результате чего получил повреждение винта.

По данным «Известий», вертолет зацепил землю рулевым винтом. По предварительной информации, на борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.

14 января произошло крушение легкомоторного самолета на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае, в результате чего пострадали два человека — командир судна и пассажир. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, самолет выполнял экскурсионный полет. По предварительной информации, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования — пилот, вероятно, не справился с выполнением разворота.