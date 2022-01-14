Прямой эфир
Мир
В Алма-Ате задержали более 2 тыс. участников незаконных акций
Экономика
В Германии назвали отключение РФ от SWIFT ударом по Западу
Спорт
Лучшие результаты на ЧЕ по фигурному катанию показали спортсменки из России
Мир
Минобороны Украины опубликовало видео тренировок с американскими ПТРК Javelin
Мир
В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты
Мир
Итальянский вирусолог допустил доминирующее положение «Омикрона» в Европе
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Происшествия
Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Мир
Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Затонул в озере»: вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга разбился на Камчатке
Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом «Аэропракт-22», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — указано в публикации.

Следствие установило, что авиакрушение произошло в дневное время 14 января в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края. На борту самолета находились командир судна, который является его собственником, а также один пассажир. В результате происшествия оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным «Известий», пострадавшие получили переломы, один из них жалуется на очень сильные боли.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования — пилот, вероятно, не справился с выполнением разворота.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, легкомоторный самолет «Аэропракт А-22» выполнял экскурсионный полет. К работе на месте происшествия привлечены 24 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022