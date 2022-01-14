Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом «Аэропракт-22», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — указано в публикации.

Следствие установило, что авиакрушение произошло в дневное время 14 января в районе населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края. На борту самолета находились командир судна, который является его собственником, а также один пассажир. В результате происшествия оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данным «Известий», пострадавшие получили переломы, один из них жалуется на очень сильные боли.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стала ошибка пилотирования — пилот, вероятно, не справился с выполнением разворота.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, легкомоторный самолет «Аэропракт А-22» выполнял экскурсионный полет. К работе на месте происшествия привлечены 24 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники.