Названа вероятная причина крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае

Ошибка пилотирования, по предварительным данным, стала причиной крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. По данным «Известий», воздушное судно упало из-за того, что пилот не справился с выполнением разворота.

В результате происшествия пострадали два человека, находившиеся на борту. Они госпитализированы в больницу Бийска в тяжелом состоянии.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 14 января легкомоторный самолет «Аэропракт А-22» выполнял экскурсионный полет. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

К работе на месте происшествия привлечены 24 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники.