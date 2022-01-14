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В Алтайском крае два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета

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При падении легкомоторного самолета на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае пострадали два человека. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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Для спасения пострадавших были привлечены 24 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники.

Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи в данный момент везут пострадавших в центральную районную больницу города Бийска.

Причины крушения выясняются.

Ранее, 6 января, в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом погибли двое мужчин.

Источник в местной жандармерии сообщил, что сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Отмечалось, что охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.

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