В МГУ назвали уникальным случай девятилетней студентки Тепляковой

Руководство МГУ будет делать все для достойного обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом во вторник, 18 января, заявил ректор университета Виктор Садовничий.

«Алиса — это уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она еще ребенок. Моя позиция — сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у нее хватило сил и здоровья. Будем продолжать эту работу», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Садовничий подчеркнул, что в случае Тепляковой руководству вуза следует проявлять крайнюю осторожность и внимание. Также он добавил, что данный случай может представлять интерес для психологов.

14 января пресс-службе МГУ сообщили, что семья Тепляковой оказывает на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова «беспрецедентное информационное давление». В пресс-службе вуза указали, что из-за конфиденциальности персональных данных университет не может представить объективную картину происходящего, чем злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых.

Отец девятилетней студентки Евгений Тепляков неоднократно становился эпицентром скандалов и выражал недовольство в связи с процессом обучения своей дочери. Так, 11 января мужчина возмутился, что учебное заведение опубликовало данные об успеваемости Алисы. Девочка-вундеркинд успела сдать только два экзамена из четырех. За один из них несовершеннолетняя студентка получила неудовлетворительную оценку.

При этом в пресс-службе вуза отмечали, что девочка систематически пропускает занятия. В конце декабря на психфаке сообщили, что Алиса с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. Мать Алисы заявила, что студентка пропускала занятия из-за поступавших угроз.

В прошлом году на тот момент восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ. Несмотря на столь юный возраст, она окончила школу и получила аттестат за 11-й класс. Девочка поступила на психологический факультет МГУ, однако не смогла пройти на бюджет. Как пояснили в пресс-службе вуза, Теплякова при поступлении не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания».