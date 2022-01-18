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В МГУ назвали уникальным случай девятилетней студентки Тепляковой
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В МГУ назвали уникальным случай девятилетней студентки Тепляковой

Ректор МГУ Садовничий: мы сделаем все для достойного обучения девятилетней Тепляковой
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Руководство МГУ будет делать все для достойного обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом во вторник, 18 января, заявил ректор университета Виктор Садовничий.

«Алиса — это уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она еще ребенок. Моя позиция — сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у нее хватило сил и здоровья. Будем продолжать эту работу», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Садовничий подчеркнул, что в случае Тепляковой руководству вуза следует проявлять крайнюю осторожность и внимание. Также он добавил, что данный случай может представлять интерес для психологов.

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14 января пресс-службе МГУ сообщили, что семья Тепляковой оказывает на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова «беспрецедентное информационное давление». В пресс-службе вуза указали, что из-за конфиденциальности персональных данных университет не может представить объективную картину происходящего, чем злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых.

Отец девятилетней студентки Евгений Тепляков неоднократно становился эпицентром скандалов и выражал недовольство в связи с процессом обучения своей дочери. Так, 11 января мужчина возмутился, что учебное заведение опубликовало данные об успеваемости Алисы. Девочка-вундеркинд успела сдать только два экзамена из четырех. За один из них несовершеннолетняя студентка получила неудовлетворительную оценку.

При этом в пресс-службе вуза отмечали, что девочка систематически пропускает занятия. В конце декабря на психфаке сообщили, что Алиса с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. Мать Алисы заявила, что студентка пропускала занятия из-за поступавших угроз.

В прошлом году на тот момент восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ. Несмотря на столь юный возраст, она окончила школу и получила аттестат за 11-й класс. Девочка поступила на психологический факультет МГУ, однако не смогла пройти на бюджет. Как пояснили в пресс-службе вуза, Теплякова при поступлении не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания».

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