Отец 9-летней студентки возмутился публикацией МГУ об успеваемости дочери

Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы — студентки факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, возмутился, что учебное заведение опубликовало данные об успеваемости его дочери.

«Не знаю, почему факультет психологии так уверен, что законы в России не работают. Любые персональные данные ребенка должны охраняться законом. У нас есть вопросы к факультету, мы направили запросы во все соответствующие органы с просьбой дать правовую оценку», — процитировал слова Теплякова телеканал «Звезда».

Как сообщили в пресс-службе вуза, девочка-вундеркинд успела сдать только два экзамена из четырех. За один из них несовершеннолетняя студентка получила неудовлетворительную оценку.

«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», — цитирует пресс-службу вуза RT.

В издании выяснили, что Алиса учится по индивидуальному плану, который разработали ее родители. Но с 24 декабря девочка перестала приходить на сессию.

Прокомментировать «Известиям», перестала ли Алиса ходить на сессию, отец девочки отказался. По его словам, это всё клевета. В свою очередь, в пресс-службе вуза отметили, что им не удалось связаться с родителями и выяснить причину пропусков ребенка.

По информации пресс-службы вуза, Алиса пропускает занятия не впервые. 22 декабря 2021 года на факультете психологии сообщили, что Алиса с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. Мать Алисы, сообщила, что девочка действительно посетила только несколько очных занятий «из-за угроз, которые поступали ей». Отец девочки писал заявление о допуске его на факультет, чтобы он мог посещать вместе с дочерью очные занятия для ее безопасности.

9 июля стало известно, что восьмилетняя школьница из Москвы сдала ЕГЭ. Несмотря на столь юный возраст, она уже успела окончить школу и получить аттестат за 11-й класс. В пресс-службе вуза отметили, что девочка при поступлении не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания», из-за чего не смогла пройти на бюджет. Тогда родители девочки заключили договор о платном обучении.

21 декабря девочка сдавала предмет по дисциплине «Введение в психологию». По некоторым данным, она неверно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории, не услышав свою оценку. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал» и напал на заведующего кафедрой.

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент» над ребенком.