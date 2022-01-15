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В МГУ рассказали о давлении на вуз со стороны семьи Тепляковых

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Семья девятилетней студентки Алисы Тепляковой оказывает на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова «беспрецедентное информационное давление». Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

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«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», — приводит сообщение факультета психологии «РИА Новости».

В пресс-службе добавили, что из-за конфиденциальности персональных данных, вуз не может представить объективную картину происходящего, чем злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых, отметили там.

Факультет призвал Тепляковых соблюдать нормы устава вуза и локальных нормативных актов Московского университета, которые, в частности, требуют проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу вуза.

«Это, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых», — подчеркнули в пресс-службе факультета психологии.

11 января Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы. возмутился, что учебное заведение опубликовало данные об успеваемости его дочери. Девочка-вундеркинд успела сдать только два экзамена из четырех. За один из них несовершеннолетняя студентка получила неудовлетворительную оценку.

По информации пресс-службы вуза, Алиса пропускает занятия не впервые. 22 декабря 2021 года на факультете психологии сообщили, что Алиса с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. Мать Алисы, сообщила, что девочка действительно посетила только несколько очных занятий «из-за угроз, которые поступали ей». Отец девочки писал заявление о допуске его на факультет, чтобы он мог посещать вместе с дочерью очные занятия для ее безопасности.

9 июля стало известно, что восьмилетняя школьница из Москвы сдала ЕГЭ. Несмотря на столь юный возраст, она уже успела окончить школу и получить аттестат за 11-й класс. В пресс-службе вуза отметили, что девочка при поступлении не продемонстрировала какие-либо «выдающиеся знания», из-за чего не смогла пройти на бюджет. Тогда родители девочки заключили договор о платном обучении.

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