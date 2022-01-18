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В МИД Украины не знают про эвакуацию российских дипломатов из Киева

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Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников посольства РФ из страны. Об этом во вторник, 18 января, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.

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«Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — цитирует его «Интерфакс».

Николенко подчеркнул, что на данный момент сам украинский МИД не планирует эвакуировать своих дипломатов из России. Он отметил, что украинское посольство в Москве, а также генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске работают в штатном режиме.

Накануне утром в газете The New York Times опубликовали информацию со ссылкой на американских и украинских официальных лиц о том, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов из Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Утром ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения. Он отметил, что Россия сделала многое для того, чтобы Украина состоялась как независимое государство.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс. В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай «нападения» РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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