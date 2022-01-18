Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — указано в публикации.

Согласно документу, в список бессрочных противопоказаний вошли: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции).

К временным противопоказаниям относятся острые инфекционные и вирусные заболевания.

Кроме того, препараты «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.

Для беременных и кормящих женщин противопоказаны препарат «КовиВак» «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

17 января замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» рассказал об успехах прививочной кампании в России. По его словам, в ходе нее удалось доказать эффективность вакцины и показать, что при соблюдении графика введения вакцинирующих и ревакцинирующих доз можно избежать тяжелого течения заболевания и попадания людей в отделения реанимации и интенсивной терапии.

3 декабря Мурашко сообщил, что медотвод к вакцинации от коронавируса смогут получить люди с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Прежде всего речь идет об аллергических реакциях, которые указаны в инструкциях к вакцинам.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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