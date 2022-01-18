В Роспотребнадзоре оценили успехи прививочной кампании против COVID-19

Главное достижение прививочной кампании в том, что удалось доказать эффективность вакцины и показать, что при соблюдении графика введения вакцинирующих и ревакцинирующих доз можно избежать тяжелого течения заболевания и попадания людей в отделения реанимации и интенсивной терапии. Такую мысль высказал в интервью «Известиям» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Это ключевой факт, продемонстрировавший, что все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны», — заявил он.

С другой стороны, в России не удалось достичь необходимых темпов кампании по вакцинации, отметил специалист.

«Если бы мы к сентябрю имели 60-процентный охват вакцинацией, то сейчас не пришлось бы ставить задачу 80-процентного охвата. Возможно, этот порог будет повышаться. Исследования в нашей стране и в мире демонстрируют разницу в течении и, самое главное, в исходах заболевания при разных уровнях коллективного иммунитета. Мы знаем, что при одинаковом числе заболевших в России и Великобритании — примерно одинаковых странах по возрастному спектру — летальность была несопоставима. У нас около 1 тыс. в день, а там 100 человек в день», — отметил Александр Горелов.

Наглядный пример убедительной победы над «Дельтой» — это Япония, где стопроцентное соблюдение рекомендаций по гигиене рук, ношению масок и социальной дистанции плюс вакцинация не менее 80 % населения привели к тому, что мы наблюдали феномен элиминации вируса, считает эксперт. В день на 130-миллионную Японию отмечалось всего 100 случаев ковида, и не было летальных исходов. Это является наглядным подтверждением эффективности вакцинопрофилактики, подчеркнул Горелов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»