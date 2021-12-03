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Глава Минздрава РФ рассказал о правилах получения медотвода к вакцинации

Мурашко: медотвод к вакцинации от COVID-19 могут получить люди с аллергией и инфекциями
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Медотвод к вакцинации от COVID-19 могут получить граждане с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 3 декабря на форуме «Мы вместе».

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«Все медотводы будут опираться четко на инструкцию по лекарственному препарату. Сегодня проект документа (расширенный список противопоказаний к вакцинации. — Ред.) сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом», — сказал он.

По словам главы Минздрава, в первую очередь речь идет об аллергических реакциях, которые указаны в инструкциях, а также об острых инфекционных заболеваниях.

«Сейчас обсуждается еще ряд заболеваний, преимущественно относящихся к временным <...> Сказать, что есть большой список противопоказаний, — конечно же, нет», — подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас идет обсуждение о включении в список еще ряда заболеваний, преимущественно относящимся к временным. Так, например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут привиться от коронавируса, когда завершат прием препаратов по своему основному заболеванию, заключил Мурашко.

Накануне стало известно, что Минздрав России намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции. Решить эту задачу по всей стране планируется к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Сами же граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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