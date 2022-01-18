Миротворцы РФ сопроводили более 100 паломников в монастырь в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви, расположенного в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в Минобороны РФ.

Российские миротворцы обеспечили безопасность более 100 паломников.

Представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Орлов отметил, что монастырский комплекс находится вблизи линии разграничения, поэтому присутствие миротворцев необходимо для обеспечения безопасности паломников.

«Также за сутки личный состав проверяет монастырский комплекс на наличие взрывоопасных предметов», — добавил он.

Паломница из Армении Нарине Давидян поделилась, что люди каждую неделю приходят, чтобы провести литургию.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню на регулярной основе.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось решить кризис в Карабахе, но нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Глава государства также подчеркнул, что Россия сделала всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

В ноябре 2020 года Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.