Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время

В ближайшем будущем не идет речи о признании Турцией вакцины «Спутник Лайт», рассказал в понедельник, 17 января, советник по культуре и туризму страны в России Джелаль Кылыч.

Он пояснил, что российские туристы, получившие обе дозы «Спутника V» и имеющие QR-код со всей полной информацией, могут въехать в Турцию без ПЦР-теста.

«Тем не менее срок действия сертификата о вакцинации «Спутником V» ограничен одним годом, и ревакцинация «Лайтом» считаться продлением не будет. В ближайшем будущем не идет речи о признании Турцией вакцины «Спутник Лайт», — сказал Кылыч «Известиям».

Информацию подтвердили туроператоры Tez Tour и «Интурист».

14 января в посольстве России в Израиле сообщили, что власти страны при подтверждении вакцинации у туристов будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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