Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе
Общество
Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году
Мир
В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин
Мир
FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»
Мир
Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога
Экономика
Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа
Общество
В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Мир
Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
Туризм
Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время
Мир
В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе
Сюжет:

Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшем будущем не идет речи о признании Турцией вакцины «Спутник Лайт», рассказал в понедельник, 17 января, советник по культуре и туризму страны в России Джелаль Кылыч.

«Ведутся переговоры о поставке в Черногорию «Спутника Лайт»
Госсекретарь по туризму республики Ивана Джурович — о вакцинном туризме, открытии прямых рейсов из РФ и зимнем сезоне

Он пояснил, что российские туристы, получившие обе дозы «Спутника V» и имеющие QR-код со всей полной информацией, могут въехать в Турцию без ПЦР-теста.

«Тем не менее срок действия сертификата о вакцинации «Спутником V» ограничен одним годом, и ревакцинация «Лайтом» считаться продлением не будет. В ближайшем будущем не идет речи о признании Турцией вакцины «Спутник Лайт», — сказал Кылыч «Известиям».

Информацию подтвердили туроператоры Tez Tour и «Интурист».

14 января в посольстве России в Израиле сообщили, что власти страны при подтверждении вакцинации у туристов будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022