Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19 в городе
Общество
Число ДТП на железнодорожных переездах в России выросло на 7% в 2021 году
Мир
В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин
Мир
FT рассказало о расколе в правительстве ФРГ из-за «Северного потока – 2»
Мир
Обвинение попросило суд об аресте Порошенко и обозначило сумму залога
Экономика
Bloomberg сообщило об угрозе инфляции в Европе из-за подорожания газа
Общество
В России более 13 тыс. спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний
Мир
Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
Туризм
Турция не будет признавать «Спутник Лайт» в ближайшее время
Мир
В Италии отказались реагировать на ноту посольства Украины про сюжет о Донбассе
Сюжет:

В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин

Главный инфекционист США Фаучи: бустерные дозы вакцин не наносят вред иммунитету
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Данных о том, что бустерные дозы вакцин от COVID-19 с соблюдением графика их использования могут оказывать негативное влияние на иммунитет, нет. Об этом сообщил в понедельник, 17 января, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет», — отметил Фаучи в ходе виртуальной дискуссии «Давосская повестка дня».

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

Он также добавил, что в настоящее время необходима разработка универсального для всех штаммов коронавируса препарата. По словам специалиста, создание такой вакцины — одна из приоритетных задач научных кругов на сегодняшний день.

Ранее в этот день стало известно, что 14 января в Академической лаборатории в Швеции, в городе Упсала, была обнаружена новая мутация «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что мутация также была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте, где начала широко распространяться.

6 января сообщалось, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Данные CDC указывали на то, что бустеры против COVID-19 помогают усилить защиту от нового штамма «Омикрон» и других вариантов SARS-CoV-2.

6 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». По утверждению ученых, этот штамм распространяется быстрее, чем его предшественники.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022