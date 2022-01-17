В США указали на отсутствие вреда иммунитету от бустерных доз вакцин

Данных о том, что бустерные дозы вакцин от COVID-19 с соблюдением графика их использования могут оказывать негативное влияние на иммунитет, нет. Об этом сообщил в понедельник, 17 января, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете, нет», — отметил Фаучи в ходе виртуальной дискуссии «Давосская повестка дня».

Он также добавил, что в настоящее время необходима разработка универсального для всех штаммов коронавируса препарата. По словам специалиста, создание такой вакцины — одна из приоритетных задач научных кругов на сегодняшний день.

Ранее в этот день стало известно, что 14 января в Академической лаборатории в Швеции, в городе Упсала, была обнаружена новая мутация «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что мутация также была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте, где начала широко распространяться.

6 января сообщалось, что федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали применение бустерных прививок против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Данные CDC указывали на то, что бустеры против COVID-19 помогают усилить защиту от нового штамма «Омикрон» и других вариантов SARS-CoV-2.

6 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». По утверждению ученых, этот штамм распространяется быстрее, чем его предшественники.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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