Власти Украины планомерно разваливали флот страны, и сейчас Киев не в состоянии защититься от возможных атак с моря. Об этом 17 января заявил публицист Сергей Грабовский в статье для газеты «День».

По его словам, при втором президенте страны Леониде Кучме на металлолом направили три подходящих для модернизации фрегата. Далее, при Викторе Ющенко, власти заявляли, что в военно-морские силы Украины поступят три списанных американских корабля аналогичного класса.

В настоящее время крупнейший корабль украинского флота «Гетман Сагайдачный» находится на ремонте, с ракетного катера «Прилуки» сняли вооружение, в составе флота находятся четыре американских патрульных катера, 11 артиллерийских и один противодиверсионный. В распоряжении флота есть один тральщик.

На верфях идет строительство двух штурмовых катеров и корвета.

«Вот и всё, что строит Украина, имея солидные корабельные традиции», — заключил Грабовский.

Еще несколько кораблей строятся за границей по заказу Киева. У Украины нет вооружений для защиты с моря, отметил автор статьи. Виновными в этом он счел президента страны Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

По мнению публициста, черноморско-азовское побережье Украины защищать нечем, «кроме героизма и самопожертвования».

16 января посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что украинцы разочарованы нежеланием Берлина поставлять оружие в страну. 10 января высокопоставленный дипломат призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной.

18 декабря украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он отметил, что украинцы будут защищаться сами, но им нужна военная помощь.

17 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

12 декабря он обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере ФРГ Олафе Шольце.

В августе Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.