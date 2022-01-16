Посол Украины в ФРГ заявил о разочаровании из-за отказа Берлина от поставок оружия

Жители Украины разочарованы нежеланием Берлина поставлять оружие в страну. Об этом в воскресенье, 16 января, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг», — сказал он агентству Deutsche Presse-Agentur.

Он отметил, что Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса, но, по его словам, сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы.

«Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел [Анналену] Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», — заявил Мельник.

10 января Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В конце декабря глава Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая эскалация не принесет стране дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В этот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при канцлере ФРГ Олафе Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.