Эпидемиолог спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 к концу января

Заболеваемость COVID-19 в России, подъем которой вызван в том числе распространением штамма «Омикрон», может снизиться к концу января — началу февраля. Такое мнение 17 января выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января — началу февраля заболеваемость «Омикроном» в России тоже пойдет вниз. Этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражений, который он взял. При заражении такого количества людей, по-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса, и его инфекционность, скорее всего, снижается», — сказал Альтштейн на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

15 января профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится. Он отметил, что в целом пандемии не длятся больше двух-трех лет.

Также он рассказал, что коронавирус значительно изменился и сейчас им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче. По словам Чумакова, «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не так часто прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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