Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Мировые продажи автомобилей увеличились на 4,6% за год
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Общество
Губернатор Кемеровской области вновь заболел COVID-19
Мир
В Алма-Ате граждан призвали добровольно сдать незаконное оружие
Мир
Умерла актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Общество
В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19
Недвижимость
Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года
Авто
В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка
Сюжет:

Эпидемиолог спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 к концу января

Эпидемиолог Альтштейн спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 к концу января
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболеваемость COVID-19 в России, подъем которой вызван в том числе распространением штамма «Омикрон», может снизиться к концу января — началу февраля. Такое мнение 17 января выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

«Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января — началу февраля заболеваемость «Омикроном» в России тоже пойдет вниз. Этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражений, который он взял. При заражении такого количества людей, по-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса, и его инфекционность, скорее всего, снижается», — сказал Альтштейн на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

15 января профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков заявил, что есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится. Он отметил, что в целом пандемии не длятся больше двух-трех лет.

Также он рассказал, что коронавирус значительно изменился и сейчас им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче. По словам Чумакова, «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не так часто прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022