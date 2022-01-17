Адвокат назвал решение о депортации Джоковича продиктованным политикой

Адвокат сербского теннисиста Новака Джоковича Якша Пекович считает, что решение о депортации спортсмена продиктовано политикой. Об этом в понедельник, 17 января, он заявил в интервью «Известиям».

«Решение суда является обязательным для Новака Джоковича, даже если оно предполагает депортацию и запрет на въезд скором до трех лет. Сейчас сложно сказать, если ли у Новака шансы на отмену этого запрета. Это решение продиктовано политикой. Новак Джокович был депортирован из Австралии только потому, что его действия могут негативно повлиять на кампанию по вакцинации, которая сейчас проводится в Австралии», — отметил юрист.

По его словам, Австралия сделала ряд исключений для лиц, которые въезжают в страну. Они не обязаны быть привиты. И это касается не только спортсменов, но и обычных туристов.

«Медицинское исключение может получить любой человек, а не только Джокович. Врачи, безусловно, могли бы рассказать больше о том, почему существует отвод от вакцинации по медицинским показаниям и кому вообще не следует делать прививку. В целом это вопрос прав человека и права на выбор способа лечения. Это мировой стандарт. Но когда речь идет о ситуации, которая произошла с Новаком Джоковичем, мы видим, что победила политика», — указал Пекович.

Защитник первой ракетки мира подчеркнул, что медотвод, который получил Джокович, австралийские власти применили для получения политических баллов.

«Представьте ситуацию, что Сербия попыталась бы остановить иностранного спортсмена при въезде в страну, одного из лучших спортсменов в мире», — задался вопросом адвокат.

Петкович обратил внимание, что работа иммиграционных центров Австралии не отвечает стандартам страны с высоким уровнем экономического развития и добавил, что в таких условиях в некоторых странах содержат заключенных.

«Вы номинально не задержаны, но вы лишены возможности передвижения, использования средств связи, у вас нет контактов со своей семьей. Никаких ограничений по проживанию в этих центрах нет, поэтому были случаи, когда люди жили в них много лет», — пояснил он.

В заключении защитник подчеркнул, что в ситуации с Джоковичем проигрывает не только спорт, но и всё общество.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Новака Джоковича из Австралии.

Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Теннисист заявил, что он крайне разочарован произошедшим. Он добавил, что ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.

По словам британского теннисиста Энди Маррея, решение о депортации спортсмена из Австралии в преддверии «Большого шлема» — нехорошо для турнира, поскольку лучше, когда в нем принимают участие все ведущие игроки. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация ему не нравится.

Теннисный союз Сербии также заявил, что разочарован решением австралийского суда. В организации отметили, что Джокович выполнил все условия и правила турнира в Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в «общественных интересах». В заявлении подчеркивалось, что «спорт всегда был самым чистым сегментом общества, а особенно теннис — спорт джентльменов, в котором уважение правил всегда ценилось очень высоко».

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Джокович несколько дней содержался в иммиграционном изоляторе в Мельбурне после аннулирования его визы. Спортсмена освободили 10 января по решению суда, который счел аннулирование визы необоснованным. Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответ на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.