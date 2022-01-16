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В Теннисном союзе Сербии отреагировали на депортацию Джоковича из Австралии

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Теннисный союз Сербии разочарован решением Федерального суда Австралии, который отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом 16 января сообщается на сайте организации.

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«Теннисный союз Сербии выражает свое огромное разочарование таким решением Федерального суда Австралии. Политика в этот раз победила спорт. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович был лишен права сыграть в первом турнире «Большого шлема» в сезоне и попытаться на спортивной площадке, где он одержал все свои победы, в десятый юбилейный раз поднять трофей и выиграть 21-й титул «Большого шлема», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что Джокович выполнил все условия и правила турнира в Австралии, что было подтверждено первым решением суда, но виза была аннулирована политическим решением в «общественных интересах».

«Можно ли теперь исключать спортсменов из соревнований, даже если они исполнили все требования для въезда в страну?» — задается вопросом Теннисный союз Сербии.

В заявлении подчеркивается, что «спорт всегда был самым чистым сегментом общества, а особенно теннис — спорт джентльменов, в котором уважение правил всегда ценилось очень высоко».

Ранее в этот день стало известно, что Джокович будет депортирован из Австралии. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

15 января Федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции Джоковича до 16 января. Спортсмен проживает в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Как заявила депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк, причина скандала вокруг Джоковича в том, что он серб. Она отметила, что спорт используется в политических целях, а Запад не любит сербских и российских спортсменов.

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