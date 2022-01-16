Участники беспорядков в Алма-Ате похитили более 1300 единиц оружия

Участники массовых беспорядков в казахстанской Алма-Ате похитили более 1,3 тыс. единиц оружия. Об этом 16 января сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1347 единиц оружия», — сказал он на брифинге.

Таймерденов уточнил, что были украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

Он добавил, что участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции.

«Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было семь нападений на морги, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами», — отметил глава полицейского департамента.

15 января стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Пострадали 4578 человек.

Также сообщалось, что было совершено 20 нападений на медицинские учреждения.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.