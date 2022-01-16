В The Economist опасаются войны между США и Китаем

Как пишет The Economist, мир находится на грани войны США и Китая. В качестве примера издание вспоминает инцидент в 2001 году. Самолет EP-3 США столкнулся с истребителем J-8II ВВС Китая. Американский разведчик получил серьезные повреждения. Воздушное судно село на острове Хайнань без разрешения, экипаж задержали. 24 американца освободили после извинений американского посла. С тех пор КНР и США так и не договорились о разграничении в небе, передает телеканал «Известия». С 2021 года произошло несколько опасных ситуаций. В какой-то момент может произойти катастрофа, уверены в The Economist.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.