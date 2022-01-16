В Майами стартовал 15-й фестиваль шоколада

Настоящий рай для любителей сладкого — в Майами открылся 15-й фестиваль шоколада. Тропический сад Fairchild на два дня превратился в огромную кондитерскую, передает телеканал «Известия». Гостям предлагают продегустировать шоколад всех сортов, цветов и размеров. Праздник сопровождается концертами и лекциями об истории продукта. Только в эти выходные Fairchild продает уникальные орхидеи и деревья какао с ароматом шоколада.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.