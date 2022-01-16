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Повар погиб при пожаре в ресторане в центре Москвы

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При пожаре в ресторане в центре столицы погиб повар 1993 года рождения. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

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Кроме того, в результате возгорания пострадал охранник 1979 года рождения. Он был госпитализирован. Ведомство начало проверку по факту случившегося.

«В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло 16 января около четырех часов утра в ресторане на Шелепихинской набережной.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла женщина. По данным столичного главка МЧС, горела мебель на общей площади около 50 кв. м.

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