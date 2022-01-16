Женщина погибла при пожаре в ресторане в центре Москвы

Один человек погиб и двое пострадали в пожаре в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном МЧС в воскресенье, 16 января.

Адрес происшествия: Шелепихинская набережная, 34 к. 1.

«Произошло возгорание в двухэтажной стилобатной части, пристроенной к 37-этажному жилому зданию, в помещении ресторана», — сообщили на сайте ведомства.

Сообщается, что горела мебель на общей площади около 50 кв. м.

Пожар был полностью ликвидирован через час после поступления вызова.

По нашим данным, в результате пожара погибла женщина.

4 января пожилой мужчина скончался в квартире многоэтажного дома на западе Москвы в результате пожара. Причиной возгорания могла стать не потушенная сигарета. Соседка по квартире подтвердила, что погибший мужчина курил.