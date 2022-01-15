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Антонов заявил о неприемлемости усилий НАТО по освоению бывших республик СССР

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 15 января, в интервью журналу Newsweek заявил, что все старания Североатлантического альянса, направленные на военное освоение бывших республик СССР, не приемлемы для России.

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«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», — отметил дипломат.

По его словам, в результате таких действий альянса кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. По сути, подчеркнул Антонов, мир находится «на краю пропасти».

Российский посол указал, что «для предотвращения такого развития ситуации» Москва подготовила проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. И именно они обсуждались во время переговоров с США, а также на площадках Совета Россия–НАТО и ОБСЕ.

«Их цель — закрепить на бумаге юридически обязывающие гарантии того, что альянс воздержится от любого дальнейшего расширения на восток, а также развертывания ударных вооружений в непосредственной близости от наших границ», — пояснил он.

Антонов обратил внимание, что «принцип равной и неделимой безопасности» должен применяться не только в отношении стран НАТО: ни одно государство в принципе не должно иметь права укреплять свою безопасность за счет других.

В заключение глава диппредставительства РФ добавил, что Москва ожидает от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты российских соглашений и уже на их основе будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Кроме того, Россия готова и к обсуждению встречных предложений.

Накануне, 14 января, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора выразили готовность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса провести новые переговоры с Россией.

Тем же днем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Министр отметил, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины. Также Лавров указал: существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

По словам главы российского министерства, в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает Лавров, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

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