Антонов заявил о неприемлемости усилий НАТО по освоению бывших республик СССР

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 15 января, в интервью журналу Newsweek заявил, что все старания Североатлантического альянса, направленные на военное освоение бывших республик СССР, не приемлемы для России.

«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», — отметил дипломат.

По его словам, в результате таких действий альянса кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. По сути, подчеркнул Антонов, мир находится «на краю пропасти».

Российский посол указал, что «для предотвращения такого развития ситуации» Москва подготовила проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. И именно они обсуждались во время переговоров с США, а также на площадках Совета Россия–НАТО и ОБСЕ.

«Их цель — закрепить на бумаге юридически обязывающие гарантии того, что альянс воздержится от любого дальнейшего расширения на восток, а также развертывания ударных вооружений в непосредственной близости от наших границ», — пояснил он.

Антонов обратил внимание, что «принцип равной и неделимой безопасности» должен применяться не только в отношении стран НАТО: ни одно государство в принципе не должно иметь права укреплять свою безопасность за счет других.

В заключение глава диппредставительства РФ добавил, что Москва ожидает от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты российских соглашений и уже на их основе будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Кроме того, Россия готова и к обсуждению встречных предложений.

Накануне, 14 января, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора выразили готовность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса провести новые переговоры с Россией.

Тем же днем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Министр отметил, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины. Также Лавров указал: существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

По словам главы российского министерства, в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает Лавров, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.