США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенсон Столтенберг в ходе телефонного разговора выразили готовность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса провести новые переговоры с Россией. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

«Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Министр иностранных дел России отметил, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины.

Также Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

14 января посольство РФ в Вашингтоне призвало США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что российская сторона против войны и выступает за «дипломатическое решение всех международных проблем».

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.