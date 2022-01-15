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Генсек ОДКБ заявил о наступившем переломе в ситуации в Казахстане

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в Казахстане наступил перелом в ситуации. При этом говорить о том, что обстановка нормализовалась, пока рано.

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«Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил, и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал он.

Зась добавил, что у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди.

«Но это уже другая задача. В принципе там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни, — такого уже нет», — сказал генсек ОДКБ.

Ранее 15 января начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщил, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.

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