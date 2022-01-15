Суд в Москве арестовал американца по обвинению в педофилии

В Москве арестован 64-летний гражданин США по обвинению в сексуальном насилии по отношению к своим детям. Об этом 15 января «Известиям» сообщили в пресс-службе Савеловского суда.

По словам пресс-секретаря суда, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца (до 13.03.2022).

По данным источника «Известий», заявление на мужчину написала его бывшая жена-россиянка. По ее словам, американец, находясь в городе Хьюстон, сексуально домогался до двух своих сыновей — 2010 и 2014 годов рождения.

14 января мужчину задержали, по факту упомянутых преступлений возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (132 УК РФ).

Источник пояснил, что сейчас дети живут с матерью в Москве, с мужем женщина в разводе. К детям отец приехал недавно по туристической визе.

Также сообщается, что на территории России Барнс лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна.

Ранее, 5 января, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года.

Таким образом он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки. Над ребенком 4 января надругались двое мужчин, после чего девочку убили.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.