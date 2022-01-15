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Мир
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 января, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.

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«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы <…> покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года», — написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook.

Политик также подтвердил, что вернется в Киев в понедельник, 17 января.

12 января Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко для принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене, о чем заявило 20 декабря ГБР Украины. Однако в процессе вручения повестки Порошенко проигнорировал силовиков и уехал. Затем он покинул страну и направился в Польшу. Сам политик пообещал вернуться в страну в начале 2022 года и дать «ответы на все вопросы — и относительно государственной измены, и относительно финансирования терроризма».

По некоторым данным, бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о закупках угля из Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

12 января Порошенко заявил, что вернется в страну 17 января рейсом из Варшавы. Он посоветовал украинским властям не пугать его арестом.

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