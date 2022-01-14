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Генсек ОДКБ назвал своевременным ввод миротворцев в Казахстан

Генсек ОДКБ: ввод миротворцев организации в Казахстан был своевременный
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Ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан был своевременным. Об этом в пятницу, 14 января, заявил генсек организации Станислав Зась.

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«Ввод был очень своевременный. Я считаю, что вот то обращение президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ — оно абсолютно соответствовало той ситуации, сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане на тот день», — сказал Зась в эфире канала «Россия 24».

Зась отметил, что за время операции в Казахстане у миротворцев не было конфликтов с местным населением.

«Сами миротворцы, которые прибыли в Казахстан в таком срочном порядке, они туда прилетали с четким осознанием, что летят в дружественную страну, что они летят в страну не воевать, а обеспечивать мир и безопасность», — добавил генсек организации.

Генсек ОДКБ добавил, что миротворцы никак не вмешивались во внутренние дела Казахстана. Он отметил, что миротворцы готовы были участвовать в силовых операциях, однако такого запроса не поступало.

Ранее в этот день Зась отметил, что появление миротворцев повлекло за собой «какой-то отрезвляющий эффект» в республике, и предположил, что «охладились некоторые горячие головы, понимая, что там ничего не пройдет».

Ранее, 13 января, президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Как сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

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