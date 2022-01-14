Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Бенине

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили в Бенине. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении Министерством здравоохранения Республики Бенин российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры», — говорится в сообщении.

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