«Спутник Лайт» зарегистрировали в Тунисе в качестве универсального бустера

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» российского производства зарегистрирована в Тунисе в качестве универсального бустера. Об этом 29 декабря сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ ... объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса», — сказано в сообщении.

В январе 2021 года в Тунисе была зарегистрирована вакцина «Спутник V».

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. «Спутник Лайт» одобрен более чем в 30 государствах.

23 ноября сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сан-Марино.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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