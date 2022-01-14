Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы в январе приступит к повторному рассмотрению уголовного дела о ДТП в отношении блогера Эдварда Била. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе суда.

Предварительное слушание назначено на 12:30 мск 18 января.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля прошлого года на Смоленской площади. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что его подзащитный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, сумму защитник не уточнил.

В октябре прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру, назвав его чрезмерно мягким. Приговор суда попросили отменить, тогда как дело призвали направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

16 декабря судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного суда частично удовлетворила кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, блогеру вновь назначили запрет определенных действий.