Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, который в апреле стал участником ДТП в Москве. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

«Судебная коллегия по уголовным делам 2 кассационного Суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», — написал он в своем Telegram-канале.

Блогеру вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что его подзащитный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму защитник не уточнил.

23 сентября Жорин рассказал, что Мосгорсуд вынес частное постановление на имя руководителя столичного МВД России из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении Била.

О том, что прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру Жорин сообщил 29 октября. В опубликованном им кассационном представлении говорилось, что Билу назначили чрезмерно мягкое наказание.