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В бундестаге назвали условие признания «Спутника» в Европе

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Российская вакцина «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

Медленно и нервно: в ЕМА объяснили задержку одобрения «Спутника V»
Европа тем временем пытается самостоятельно нарастить темпы вакцинации

«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — сказал депутат бундестага.

При этом Петр Быстрон уверен, что с медицинской точки зрения российская вакцина могла бы давно быть зарегистрирована.

«Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС», — отметил политик.

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что свыше половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие 6–8 недель. По его словам, сейчас о случаях заболевания «Омикроном» сообщили 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Чисто с медицинской точки зрения «Спутник V» давно был бы одобрен»

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