Прямой эфир
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей
Общество
Врио вице-губернатора Тамбовской области Громов арестован
Происшествия
В Дмитрове мальчик сбежал из детсада после наказания от воспитательницы
Спорт
Фигуристка Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ
Мир
В бундестаге поддержали позицию Украины по мигрантам в Белоруссии
Экономика
В России резко выросло число задержанных авиарейсов
Мир
Блинкен заявил о приверженности НАТО политике открытых дверей
Спорт
ФК «Спартак» опроверг сообщения об уходе Жиго
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья об осадках и ветре до 18 м/с
Наука
Физики заявили о возможном существовании мультивселенной

Генсек ООН заявил о важности диалога России с США и НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диалог России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) важен, он должен привести к деэскалации напряженности. Об этом в четверг, 13 января, заявил журналистам генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать любой конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира», — заявил Гутерриш, отвечая на вопрос об итогах переговоров между Россией, США и НАТО.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, предстоит дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ. До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также в четверг постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что осваивание НАТО и США территорий несет прямую угрозу безопасности России. Он отметил, что российская сторона на заседании ОБСЕ донесла все предложения в сфере безопасности. При этом, по его словам, адекватного ответа на переговорах от западных партнеров не прозвучало.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у РФ и альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022