Генсек ООН заявил о важности диалога России с США и НАТО

Диалог России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) важен, он должен привести к деэскалации напряженности. Об этом в четверг, 13 января, заявил журналистам генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряженности и позволил избежать любой конфронтации, которая станет катастрофой для Европы и для всего мира», — заявил Гутерриш, отвечая на вопрос об итогах переговоров между Россией, США и НАТО.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, предстоит дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ. До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также в четверг постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что осваивание НАТО и США территорий несет прямую угрозу безопасности России. Он отметил, что российская сторона на заседании ОБСЕ донесла все предложения в сфере безопасности. При этом, по его словам, адекватного ответа на переговорах от западных партнеров не прозвучало.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у РФ и альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.