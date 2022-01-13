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Песков оценил итоги переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности

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Кремлю в целом ясны итоги переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ситуация в целом ясна. Предстоит еще дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов», — сказал он ТАСС в ответ на вопрос, когда планируется подвести итоги всех трех раундов переговоров.

Ранее в этот день Песков заявил, что на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе был позитив, однако по принципиальным вопросам зафиксированы разногласия.

Днем ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача «сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день были запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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