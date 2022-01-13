Постпред при ОБСЕ рассказал об угрозе НАТО для безопасности России

Осваивание НАТО и США территорий несет прямую угрозу безопасности России. Об этом 13 января заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в ходе пресс-конференции.

Лукашевич отметил, что российская сторона на заседании ОБСЕ донесла все предложения в сфере безопасности.

«Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам РФ», — заявил Лукашевич, отметив, что Россия не намерена терпеть такую ситуацию.

Постпред РФ при ОБСЕ обратил внимание, что адекватного ответа на переговорах в Вене от западных партнеров не прозвучало.

Также Лукашевич отметил, что Россия не рассматривала и не рассматривает ОБСЕ в качестве основной площадки для обсуждения своих предложений о гарантиях безопасности.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ.

До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.