Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении
Наука
Польские ученые нашли отвечающий за тяжелое течение коронавируса ген
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили почти 500 уголовных дел
Общество
Новогодние акции ОНФ прошли в 70 регионах России
Экономика
Курс евро поднялся выше 86 рублей
Культура
Netflix представит два сиквела «Красного уведомления»
Мир
Захарова заявила о готовности России вывести отношения с Чехией из тупика
Спорт
ФК «Спартак» опроверг сообщения об уходе Жиго
Общество
В парке «Патриот» увеличат до 800 число коек для пациентов с коронавирусом
Мир
WSJ узнала о «гаванском синдроме» у сотрудников дипмиссий США в Женеве и Париже

МИД РФ отреагировал на заявления министра информации Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Националистические заявления в адрес России нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Об этом в четверг, 13 января, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Казахстанский экспресс: чем запомнится первая миротворческая миссия ОДКБ
Операция продлилась неделю, готовится вывод войск

«Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти <…>, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми», — заявила Захарова.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением Умарова, заявил, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана. Он добавил, что судить о министре следует по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в своем новом статусе.

Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с министром, объяснив это взглядами последнего. Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал Умарову не посещать Байконур, отметив, что на космодроме ему рады не будут.

С 19 августа 2021 года Умаров занимал пост вице-министра информации и общественного развития. С 2017 по 2020 год Умаров являлся генеральным директором международного информационного агентства «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года Умаров занимал пост председателя правления агентства. 11 января он вошел в новый кабмин Казахстана, сформированный после отставки правительства 5 января.

2 января на фоне роста цен на сжиженный газ в Казахстане начались митинги, которые затем в некоторых городах переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. 13 января миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, операция сил ОДКБ была объявлена завершенной. В Минобороны РФ заверили, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022