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Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана

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Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом в среду, 12 января, заявил глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

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Как сообщил Примаков, он внимательно прочитал «многочисленные цитаты» Умарова, в которых глава ведомства охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».

«Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту [Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву]. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — отметил глава агентства.

Примаков добавил, что Россотрудничество не занимается политической борьбой и не вмешивается в дела суверенных государств.

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — подчеркнул руководитель агентства.

Накануне президент Казахстана назначил новым премьером страны Алихана Смаилова. В тот же день Токаев утвердил новый состав правительства республики, в состав кабмина вошел в том числе Умаров.

С 19 августа 2021 года Умаров занимал пост вице-министра информации и общественного развития. С 2017 по 2020 год Умаров являлся генеральным директором международного информационного агентства «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года Умаров занимал пост председателя правления агентства.

Новые назначения в составе казахстанского правительства были связаны с протестами, вспыхнувшими в стране 2 января.

Во многих городах Казахстана происходили погромы, митингующие требовали снизить цены на сжиженный газ. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

5 января Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.

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