Рогозин рекомендовал казахскому министру не посещать Байконур

Руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 12 января, в своем Telegram-канале обратился к недавно назначенному министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову с просьбой не приезжать в Байконур.

До вступления в должность министра Умаров занимал пост замминистра и руководил агентством «Казинформ».

Умаров известен своими нелестными высказываниями в адрес России в соцсетях, однако сам он уверял, что пытался вести «плодотворную работу с российскими партнерами».

«Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — отмечал он в Facebook.

При этом, по некоторой информации, министр является автором резких цитат, публикуемых им под ником TurkMedia в социальной сети.

Ранее, 10 января, в администрации города Байконур сообщили, что увеличили финансирование госпрограммы по профилактике правонарушений. Большую часть средств, 58 млн рублей, направят за антитеррористическую защищенность.

7 января в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать до 19 января. Администрация города призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.