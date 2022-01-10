В Байконуре выделили 58 млн рублей на антитеррор

В Байконуре увеличили финансирование госпрограммы по профилактике правонарушений. Большую часть средств, 58 млн рублей, направят за антитеррористическую защищенность. Об этом 10 января сообщили в администрации города.

«Размер финансирования программы существенно увеличен. Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 7 января, в Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать до 19 января.

Администрация города призвала жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

6 января в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Байконура рассказали, что на фоне проходящих в Казахстане протестов усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов. Отмечалось, что руководители структурных подразделений космического центра «Южный» работают в штатном режиме.

За день до этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проинформировал, что оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Он также сообщил об усилении вооруженной охраны ключевых объектов космодрома. Рогозин добавил, что филиалы предприятий «Роскосмоса», городские службы и организации работают в штатном режиме.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Там митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркивал, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.