В Кремле прокомментировали ситуацию с министром информации Казахстана

Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана. Об этом в четверг, 13 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением министром информации республики Аскара Умарова, ранее допускавшего некорректные высказывания в адрес России.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе», — заявил журналистам Песков.

Он добавил, что России нужно взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил Токаев.

Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с министром, объяснив это взглядами последнего. Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал Умарову не посещать Байконур, отметив, что на космодроме ему рады не будут.

С 19 августа 2021 года Умаров занимал пост вице-министра информации и общественного развития. С 2017 по 2020 год Умаров являлся генеральным директором международного информационного агентства «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года Умаров занимал пост председателя правления агентства. 11 января он вошел в новый кабмин Казахстана, сформированный после отставки правительства 5 января.

2 января на фоне роста цен на сжиженный газ в Казахстане начались митинги, которые затем в некоторых городах переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

5 января Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. 13 января миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, операция сил ОДКБ была объявлена завершенной. В Минобороны РФ заверили, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.