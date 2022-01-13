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Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом расконсервировали в Коммунарке

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Московская больница № 40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусной инфекцией в связи с распространением штамма «Омикрон» и прогнозами по ухудшению заболеваемости. Об этом главный врач больницы Денис Проценко сообщил в четверг, 13 января, в эфире «Радио России».

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Он отметил, что во временном госпитале подготовлены дополнительные койки, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада заболеваемости, пишет «Москва 24».

«Мы также провели дополнительно текущую диагностику и техническое обслуживание всей аппаратуры. С кислородом порядок, в достаточных количествах, лекарственное обеспечение, СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Ред.) — всё настроено на прогнозное увеличение поступления больных», — сказал главврач.

Проценко добавил, что работает контакт-центр, и в случае увеличения количества больных его штат тоже готовы увеличить, передает НСН.

«А если говорить о команде, то команда готова. Мы в состоянии готовности уже два года находимся. Также есть кадровый резерв, поэтому работаем», — заключил он.

За последние сутки в 85 российских регионах выявили 21 155 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839) и Подмосковье (1556).

От последствий коронавируса за сутки скончались 740 человек, полностью выздоровели 25 984.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 10 723 305 случаев COVID-19, умерли от заболевания 319 172 пациента, выздоровели 9 784 348 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. По его словам, после длительных новогодних каникул Россия оказалась в преддверии новых вспышек заболевания. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин напомнил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Случаев поражения именно этим вариантом коронавируса в РФ выявлено более 600.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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